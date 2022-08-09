В ЕК заявили о невозможности запрета ЕС на визы для россиян

Визовый кодекс Европейского союза в принципе не предполагает вариант прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, однако каждое государство ЕС имеет право принимать соответствующие решения по отдельным случаям. С таким комментарием выступила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Таким образом она отреагировала на призывы отдельных стран содружества прекратить выдавать краткосрочные визы россиянам.

Другая представитель ЕК заявила, что исполнительный орган ЕС готов рассматривать вопрос введения новых ограничительных мер в отношении Москвы, но не комментирует тему прекращения выдачи виз.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил о намерении поднять вопрос о совместимости выдачи туристических шенгенских виз гражданам РФ с режимом санкций на неформальной встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в конце августа. В свою очередь глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что россиян необходимо лишить «привилегии» посещать европейские страны.

