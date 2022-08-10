Догузова: Рассчитываю, что Европа не будет ограничивать въезд для россиян
Ростуризм рассчитывает, что страны Европы не будут ограничивать въезд туристов из России. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.
«Уверена, что любой здравомыслящий человек против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов», — написала Догузова в своем Telegram-канале.
Как отметила руководитель Ростуризма, федеральное агентство продолжит сотрудничать со странами, готовыми развивать связи с РФ в области туризма, а также будет работать над увеличением количества «качественных и интересных предложений» внутри страны.
Ранее некоторые европейские политики призвали прекратить выдачу туристических виз россиянам. В частности, с такими заявлениями выступила премьер Эстонии Кая Каллас, ее поддержала глава правительства Финляндии Санна Марин, пишет РИА ФАН. Выдачу виз гражданам РФ уже прекратили в Болгарии и Латвии, напоминает Ura.ru.
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