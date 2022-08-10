Догузова: Рассчитываю, что Европа не будет ограничивать въезд для россиян

«Уверена, что любой здравомыслящий человек против подобных ограничений. И рассчитываю, что большинство наших европейских коллег не будут принимать опрометчивых решений по ограничению въезда наших туристов», — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Как отметила руководитель Ростуризма, федеральное агентство продолжит сотрудничать со странами, готовыми развивать связи с РФ в области туризма, а также будет работать над увеличением количества «качественных и интересных предложений» внутри страны.

Ранее некоторые европейские политики призвали прекратить выдачу туристических виз россиянам. В частности, с такими заявлениями выступила премьер Эстонии Кая Каллас, ее поддержала глава правительства Финляндии Санна Марин, пишет РИА ФАН. Выдачу виз гражданам РФ уже прекратили в Болгарии и Латвии, напоминает Ura.ru.

