Правительство ФРГ: ЕС обсуждает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

В Евросоюзе проходит обсуждение нового седьмого пакета санкций против России. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передают РИА Новости.

По его словам, в качестве одной из мер рассматривается возможность введения запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

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«Правительство Германии теперь должно будет провести дискуссии по новому пакету санкций между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», - пояснил Хебештрайт.

В настоящее время Латвия, Литва, Чехия и Эстония уже приостановили выдачу виз россиянам, Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы.

Ранее в МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыШенгенСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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