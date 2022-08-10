Правительство ФРГ: ЕС обсуждает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

«Правительство Германии теперь должно будет провести дискуссии по новому пакету санкций между членами кабинета и внутри ЕС. Эти дискуссии не завершены, поэтому я не могу сообщить о промежуточных результатах», - пояснил Хебештрайт.

В настоящее время Латвия, Литва, Чехия и Эстония уже приостановили выдачу виз россиянам, Дания и Нидерланды не выдают краткосрочные визы.

Ранее в МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы.

