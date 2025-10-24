Каждый японский премьер-министр обещает заключить мир с Россией, но не понимает, как этого добиться, рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в разговоре с НСН.

Япония планирует заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила новый японский премьер-министр Санаэ Такаити в ходе выступления перед парламентом. По словам политика, сейчас отношения Токио и Москвы находятся в тяжелой ситуации. Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны, поэтому формальное состояние войны между СССР и Японией, начатое в 1945 году, продолжалось до 1956 года, когда оно было прекращено Совместной советско-японской декларацией. Однако полный мирный договор так и не был подписан до сих пор. Панов усомнился, что что-то изменится в ближайшее время.