Желание Японии подписать мир с Россией назвали «сотрясанием воздуха»
Японские политики повторяют мантру о заключении мира с северным соседом, но не понимают, о чем говорят, заявил НСН Александр Панов.
Каждый японский премьер-министр обещает заключить мир с Россией, но не понимает, как этого добиться, рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов в разговоре с НСН.
Япония планирует заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила новый японский премьер-министр Санаэ Такаити в ходе выступления перед парламентом. По словам политика, сейчас отношения Токио и Москвы находятся в тяжелой ситуации. Россия и Япония не заключили мирный договор после Второй мировой войны, поэтому формальное состояние войны между СССР и Японией, начатое в 1945 году, продолжалось до 1956 года, когда оно было прекращено Совместной советско-японской декларацией. Однако полный мирный договор так и не был подписан до сих пор. Панов усомнился, что что-то изменится в ближайшее время.
«Это ничего не значит, кроме колебания воздуха. Это дежурная фраза. Все премьеры заявляют, что они хотели бы заключить мир и вернуть северные территории. У них у власти политбюро, которое решило еще давно, что этого надо добиваться. Это решение никто не отменял, поэтому они повторяют его как мантру. А поскольку в голове у них мыслей немного, то они, по-моему, совершенно не понимают, о чем говорят. Наш ответ был просто замечательным со стороны Кремля: мы сказали, что тоже хотим заключить мир. Это очень достойный намек, что мы признаем Курильские острова за собой», — указал он.
Панов добавил, что отношения между двумя странами могут только ухудшиться из-за отсутствия стратегического мышления у японской стороны.
«Ничего хорошего прогнозировать в будущем нельзя. Всплеск туризма — это заслуга нынешнего посла Японии в Москве, который, по-моему, вопреки мнению Токио, наладил такую активную выдачу виз в 3-4 дня. Попробуйте в ЕС так съездить. Но страна все равно смотрит на американцев и на Европу. Они считают, что нужно давить на Россию единым фронтом. Поэтому какие могут быть сейчас подвижки? У Японии сейчас в стране системный кризис — политический, экономический, социальный и идеологический. Им не до этого и не до больших стратегических целей, да и мыслителей у них нет. Если они еще и не самую выдающуюся женщину выбрали премьер-министром, то дела у них совсем плохи», — подчеркнул он.
Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков объяснил НСН, что потеряет Россия с закрытием «Японских центров».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Желание Японии подписать мир с Россией назвали «сотрясанием воздуха»
- В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
- Франция заявила о готовности направить военный контингент на Украину в 2026 году
- Путин назначил Титова начальником управления по стратегическому партнерству
- Названы главные опасности при покупке квартиры у пожилых людей
- «Ошеломительная фигура!»: Розовский о первой премьере театра «У Никитских ворот»
- Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей
- Депутат Делягин заявил, что снижение ставки ЦБ не повлияет на экономику
- «Замахнемся еще на десятку!»: Мультсериал «Три кота» отметил 10-летний юбилей
- Один пострадавший при атаке дрона на Подмосковье остается в реанимации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru