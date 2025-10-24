«Гений и злодейство»: Писатель Отрошенко о секретах спектакля «Кто убил Симон-Деманш»

История с убийством Луизы Симон-Деманш, в котором подозревали Сухово-Кобылина, раскрыла его «двойственность», которую и показал в спектакле Марк Розовский, сказал в эфире НСН Владислав Отрошенко.

В спектакле Марка Розовского «Кто убил Симон-Деманш» поднимается «главный русский вопрос» и показаны две сущности драматурга и философа Александра Сухово-Кобылина, заявил НСН писатель Владислав Отрошенко.

В Москве вечером 24 октября проходит закрытая премьера первого спектакля нового сезона театра «У Никитских ворот». Постановка Розовского «Кто убил Симон-Деманш» основана на реальной истории из жизни Сухово-Кобылина, книгу о которой написал Отрошенко. Автор объяснил специальному корреспонденту НСН, какой философский вопрос поднимает этот исторический персонаж.

«Ошеломительная фигура!»: Розовский о первой премьере театра «У Никитских ворот»
«Вся судьба Сухово-Кобылина ставит главный русский вопрос, который поставил еще Пушкин: совместимы ли гений и злодейство? Почему это главный вопрос? Потому что, если гений и злодейство совместимы, если убийцей и злодеем мог быть такой гений как Сухово-Кобылин, который перевернул русский театр и создал его новую стилистику, тогда нет Бога! Это не просто философский вопрос, это бытийный вопрос. Поэтому меня и заинтересовала эта судьба», - отметил писатель.

Он объяснил, как эта «двойственность» Сухово-Кобылина показана в спектакле Розовского.

«Сухово-Кобылин был человеком необычайно прогрессивным, он прожил много лет за границей, свободно владел четырьмя языками, и в то же время это очень противоречивая натура. В этом спектакле вы увидите его "двойственность", которую Марк Григорьевич подчеркнул очень глубоко и тонко. Я не буду делиться спойлерами, но Сухово-Кобылиных было два - до перелома, который случился, до убийства Луизы Симон-Деманш и после. Это преступление так и осталось нераскрытым», - заключил собеседник НСН.
От «Квартета И» до Карлсона: Как частные театры завоевывают Москву

Худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский ранее рассказал НСН, почему решил сделать спектакль о жизни Сухово-Кобылина. Луиза Симон-Деманш была любовницей Сухово-Кобылина, которого дважды арестовывали при расследовании ее убийства, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ПисателиПремьераТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры