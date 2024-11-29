«Разные стороны баррикад»: Япония и РФ сядут за стол переговоров лишь после СВО

Собеседник НСН отметил, что победа Трампа в президентских выборах США может поспособствовать улучшению диалога между Китаем и Японией, что также повлияет и на российско-японские отношения.

«Прошлый президентский срок Трампа был неоднозначным с точки зрения российско-японских отношений. Не думаю, что в этот раз он существенным образом повлияет на них. При этом и японо-американский альянс вряд ли будет изменен в сторону его разрушения. Возможно сложится тенденция, при которой Япония будет более осторожно рассматривать всех потенциальных партнеров и оппонентов. Сейчас намечается небольшая позитивная тенденция в японо-китайских отношениях. Китай понимает опасность, исходящую от Трампа, потому будет пытаться выстраивать с теми странами, с которыми раньше вел себя достаточно жестко, более мягкие отношения. Улучшение японо-китайских отношений может повлечь в собой улучшение и японо-российских отношений», - заявил он.

Как добавил Казаков, Япония уже совершила дружеский шаг в сторону Москвы, упростив визовый режим для россиян.

«Виза в эту страну для россиян бесплатная. Японцы крайне заинтересованы в развитии туристического бизнеса в своей стране. Курс иены сейчас очень выгодный для туристов. Скорее всего Япония в этом году побьет даже доковидный рекорд по туризму 2019 года и выйдет на новый уровень. Посольство Японии, дипломатическое представительство, консульские отделы работают в штатном режиме и с большим паритетом относятся к нашим туристам», - заключил он.

После Второй мировой войны Япония и Советский Союз не подписали мирный договор из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан и Итуруп и гряде Хабомаи. В 2022 году Россия, которая стала правопреемницей СССР, отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио, поскольку с началом спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

