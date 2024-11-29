«Разные стороны баррикад»: Япония и РФ сядут за стол переговоров лишь после СВО
Победа Дональда Трампа в выборах США может сблизить Японию с Китаем и Россией, сообщил НСН Олег Казаков.
Россия и Япония вернутся к обсуждению мирного договора лишь после завершения спецоперации, допустил в беседе с НСН старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что его правительство сохраняет курс на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией, несмотря на текущие сложности в японско-российских отношениях. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что проблема мирного договора - сложный вопрос двусторонних отношений РФ и Японии, раньше Москва и Токио находили силы предметно заниматься им. По мнению Казакова, подобные переговоры на данный момент невозможны.
«На мой взгляд, позиция Японии, озвученная из уст нового премьер-министра, подтверждает внешнеполитический курс Японии на развитие с Россией в контексте решения проблемы подписания мирного договора. Нюанс в том, что такие переговоры возможны только после завершения спецоперации на территории Украины. Сейчас этот конфликт является серьезной политической причиной, почему Россия и Япония находятся по разные стороны идеологических баррикад. В настоящее время ни российская сторона, ни японская сторона за стол переговоров не сядут», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что победа Трампа в президентских выборах США может поспособствовать улучшению диалога между Китаем и Японией, что также повлияет и на российско-японские отношения.
«Прошлый президентский срок Трампа был неоднозначным с точки зрения российско-японских отношений. Не думаю, что в этот раз он существенным образом повлияет на них. При этом и японо-американский альянс вряд ли будет изменен в сторону его разрушения. Возможно сложится тенденция, при которой Япония будет более осторожно рассматривать всех потенциальных партнеров и оппонентов. Сейчас намечается небольшая позитивная тенденция в японо-китайских отношениях. Китай понимает опасность, исходящую от Трампа, потому будет пытаться выстраивать с теми странами, с которыми раньше вел себя достаточно жестко, более мягкие отношения. Улучшение японо-китайских отношений может повлечь в собой улучшение и японо-российских отношений», - заявил он.
Как добавил Казаков, Япония уже совершила дружеский шаг в сторону Москвы, упростив визовый режим для россиян.
«Виза в эту страну для россиян бесплатная. Японцы крайне заинтересованы в развитии туристического бизнеса в своей стране. Курс иены сейчас очень выгодный для туристов. Скорее всего Япония в этом году побьет даже доковидный рекорд по туризму 2019 года и выйдет на новый уровень. Посольство Японии, дипломатическое представительство, консульские отделы работают в штатном режиме и с большим паритетом относятся к нашим туристам», - заключил он.
После Второй мировой войны Япония и Советский Союз не подписали мирный договор из-за территориального спора о Южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан и Итуруп и гряде Хабомаи. В 2022 году Россия, которая стала правопреемницей СССР, отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Токио, поскольку с началом спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций против РФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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