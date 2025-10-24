Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста бывшему главе городской администрации Алексею Логвиненко. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно решению суда, Логвиненко будет находиться под стражей два месяца — до 23 декабря 2025 года включительно.
По данным Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК. Следствие полагает, что в 2020 году, занимая пост главы администрации Ростова-на-Дону, Логвиненко незаконно привлек кредит коммерческого банка, нарушив действующее законодательство.
В результате этих действий, как установили следователи, бюджету города был нанесен ущерб более чем на 47 миллионов рублей. О задержании бывшего чиновника стало известно 24 октября, передает «Радиоточка НСН».
