Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста бывшему главе городской администрации Алексею Логвиненко. Он подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно решению суда, Логвиненко будет находиться под стражей два месяца — до 23 декабря 2025 года включительно.

По данным Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК. Следствие полагает, что в 2020 году, занимая пост главы администрации Ростова-на-Дону, Логвиненко незаконно привлек кредит коммерческого банка, нарушив действующее законодательство.

В результате этих действий, как установили следователи, бюджету города был нанесен ущерб более чем на 47 миллионов рублей. О задержании бывшего чиновника стало известно 24 октября, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
