Роскомнадзор заблокировал аниме-платформу MyAnimeList

Роскомнадзор ограничил доступ к крупнейшему в мире интернет-ресурсу, посвященному аниме и манге — платформе MyAnimeList. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого реестра запрещенных сайтов.

В реестре указано, что доступ к домену ресурса был ограничен 22 октября. При попытке зайти на сайт пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке соединения.

Роскомнадзор заявил об ограничении работы WhatsApp и Telegram на юге РФ

Причины блокировки в опубликованных данных не уточняются.

MyAnimeList является крупнейшей международной базой данных и социальной сетью для поклонников японской анимации и комиксов, объединяющей миллионы пользователей по всему миру, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Блокировка СайтовРоскомнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры