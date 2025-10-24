Роскомнадзор заблокировал аниме-платформу MyAnimeList

Роскомнадзор ограничил доступ к крупнейшему в мире интернет-ресурсу, посвященному аниме и манге — платформе MyAnimeList. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого реестра запрещенных сайтов.

В реестре указано, что доступ к домену ресурса был ограничен 22 октября. При попытке зайти на сайт пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке соединения.