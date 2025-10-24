Роскомнадзор заблокировал аниме-платформу MyAnimeList
Роскомнадзор ограничил доступ к крупнейшему в мире интернет-ресурсу, посвященному аниме и манге — платформе MyAnimeList. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого реестра запрещенных сайтов.
В реестре указано, что доступ к домену ресурса был ограничен 22 октября. При попытке зайти на сайт пользователи сталкиваются с сообщением об ошибке соединения.
Причины блокировки в опубликованных данных не уточняются.
MyAnimeList является крупнейшей международной базой данных и социальной сетью для поклонников японской анимации и комиксов, объединяющей миллионы пользователей по всему миру, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Испании
- Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом
- Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
- Пострадавшие при атаке дрона в Красногорске получат выплаты
- Роскомнадзор заблокировал аниме-платформу MyAnimeList
- «Гений и злодейство»: Писатель Отрошенко о секретах спектакля «Кто убил Симон-Деманш»
- «Плохие материалы 18+»: За что заблокировали VK в Белоруссии
- Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину
- Желание Японии подписать мир с Россией назвали «сотрясанием воздуха»
- В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru