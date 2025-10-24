Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что «коалиция желающих» продолжает подготовку к возможной отправке многонационального контингента на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом он заявил по итогам совещания с лидерами стран-участниц, прошедшего в пятницу в Лондоне.
В встрече участвовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще около двадцати лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи. Стармер подчеркнул, что приоритетом остается усиление давления на Россию, однако параллельно ведется работа над механизмами гарантий безопасности для Киева.
Британский премьер также сообщил, что Лондон ускоряет поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны «Мартлет» (LMM). В ближайшее время планируется досрочная передача 140 ракет, входящих в партию из пяти тысяч, производство которой ведется на предприятии Thales в Белфасте. Помимо этого, по словам Сармера, коалиция намерена предоставить Украине дальнобойное вооружение. Он добавил, что страны объединения планируют добиваться полного вытеснения российской нефти и газа с мирового рынка, а также работают над высвобождением замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.
В Москве ранее предупреждали, что любые сценарии размещения сил НАТО на территории Украины являются неприемлемыми и приведут к дальнейшей эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Плохие материалы 18+»: За что заблокировали VK в Белоруссии
- Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину
- Желание Японии подписать мир с Россией назвали «сотрясанием воздуха»
- В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
- Франция заявила о готовности направить военный контингент на Украину в 2026 году
- Путин назначил Титова начальником управления по стратегическому партнерству
- Названы главные опасности при покупке квартиры у пожилых людей
- «Ошеломительная фигура!»: Розовский о первой премьере театра «У Никитских ворот»
- Замглавы «Экспофорума» задержан по делу об отмывании 32 миллионов рублей
- Депутат Делягин заявил, что снижение ставки ЦБ не повлияет на экономику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru