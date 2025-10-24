Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что «коалиция желающих» продолжает подготовку к возможной отправке многонационального контингента на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом он заявил по итогам совещания с лидерами стран-участниц, прошедшего в пятницу в Лондоне.

В встрече участвовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще около двадцати лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи. Стармер подчеркнул, что приоритетом остается усиление давления на Россию, однако параллельно ведется работа над механизмами гарантий безопасности для Киева.