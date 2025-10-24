Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что «коалиция желающих» продолжает подготовку к возможной отправке многонационального контингента на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом он заявил по итогам совещания с лидерами стран-участниц, прошедшего в пятницу в Лондоне.

В встрече участвовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще около двадцати лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи. Стармер подчеркнул, что приоритетом остается усиление давления на Россию, однако параллельно ведется работа над механизмами гарантий безопасности для Киева.

Франция заявила о готовности направить военный контингент на Украину в 2026 году

Британский премьер также сообщил, что Лондон ускоряет поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны «Мартлет» (LMM). В ближайшее время планируется досрочная передача 140 ракет, входящих в партию из пяти тысяч, производство которой ведется на предприятии Thales в Белфасте. Помимо этого, по словам Сармера, коалиция намерена предоставить Украине дальнобойное вооружение. Он добавил, что страны объединения планируют добиваться полного вытеснения российской нефти и газа с мирового рынка, а также работают над высвобождением замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.

В Москве ранее предупреждали, что любые сценарии размещения сил НАТО на территории Украины являются неприемлемыми и приведут к дальнейшей эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
