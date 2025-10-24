«Плохие материалы 18+»: За что заблокировали VK в Белоруссии
Социальная сеть VK наполнена неприемлемым контентом, но не спешит его удалять, заявил НСН Артем Геллер.
Соцсеть VK могла медленно реагировать на запросы властей по удалению запрещенного контента, поэтому власти Белоруссии его заблокировали, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.
В Белоруссии заблокирован доступ к российскому мессенджеру VK. Об этом сообщили местные СМИ с ссылкой на комитет государственной безопасности страны. Геллер увидел в этом решении вину самой социальной сети.
«Наверняка, VK не так спешно выполняет требования белорусских исполнительных органов, как он делает это в России. Иногда приходится ждать вечность, чтобы удалить контент с этой площадки. А она наполнена, мягко говоря, всякого рода видео 18+ и подобным. Вопрос не в том, есть ли там плохие материалы. Тут однозначный ответ, что их очень много. Я думаю, что государство, в данном случае Белоруссия, вполне справедливо действует, раз VK медленно отвечает или не реагирует на запросы. А что им остается делать?» — подчеркнул он.
Геллер дал прогноз, что компания найдет общий язык с властями Белоруссии, но не рискнул назвать сроки.
«У компании, скорее всего, есть желание договориться. Вопрос еще и в том, как эту договоренность будет исполнять VK. Какие алгоритмы работы с этими запросами социальная сеть может предложить для Белоруссии? На словах компания однозначно пойдет на встречу, но есть ли у нее ресурсы для того, чтобы оперативно реагировать на запросы властей? Будет обещано, что они найдутся, но сколько продлится блокировка, сказать сложно», — предположил он.
Пресс-служба VK прокомментировала НСН ограничение доступа к соцсети в Белоруссии:
«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее».
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил НСН, какие мессенджеры запретят в России.
