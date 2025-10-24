Соцсеть VK могла медленно реагировать на запросы властей по удалению запрещенного контента, поэтому власти Белоруссии его заблокировали, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.



В Белоруссии заблокирован доступ к российскому мессенджеру VK. Об этом сообщили местные СМИ с ссылкой на комитет государственной безопасности страны. Геллер увидел в этом решении вину самой социальной сети.