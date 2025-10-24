СМИ: Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Испании
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.
По данным издания, ранее Собчак получила пятилетнюю визу, выданную Францией, которая позволяет ей свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, отмечает RT.
После этого она прибыла в Испанию, где подала документы на постоянное проживание.
Как уточняет El Pais, заявление рассматривается в рамках программы для так называемых «цифровых кочевников». Решение испанских властей по запросу журналистки пока не принято, передает «Радиоточка НСН».
