СМИ: Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Испании

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники.

По данным издания, ранее Собчак получила пятилетнюю визу, выданную Францией, которая позволяет ей свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, отмечает RT.