Япония обвинила Россию в усилении военного присутствия на Курилах

Россия укрепляет военное присутствие в районе южной части Курил, считает глава МИД Японии Такэси Иваи. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Как отметил министр, Токио получил уведомление от Москвы о том, что 17-22 апреля в районе островов Кунашир, Шикотан, Хабомаи будут проходить стрельбы. Япония заявляет, что на эти территории распространяется ее суверенитет.

«По дипломатическим каналам был выражен протест. Укрепление военного присутствия России, включая подобные учения, противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам и является неприемлемым», - указал Иваи.

Ранее Россия запретила въезд главе МИД Японии в ответ на продолжающиеся «санкционные действия официального Токио» в отношении страны.

