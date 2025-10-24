Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что введенные США новые антироссийские санкции стали «поворотным моментом». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.
По словам французского лидера, меры Вашингтона должны оказать влияние на финансовые возможности России и, как он выразился, «повлиять на финансирование войны». Макрон также заявил, что «коалиция желающих» якобы добилась значительных успехов в борьбе с «теневым флотом» России, отмечает RT.
Ранее США объявили о новом пакете санкций, который коснулся, в частности, «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур. В Вашингтоне заявили, что ограничения введены из-за отсутствия у Москвы «готовности к мирному процессу» по Украине.
Президент России Владимир Путин назвал новые санкции недружественным актом, подчеркнув, что они не повлияют существенно на экономику страны и не приведут к серьезным изменениям на мировом энергетическом рынке. Он отметил, что Россия, как и любая уважающая себя страна, не принимает решений под давлением, передает «Радиоточка НСН».
