Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом

Ранее США объявили о новом пакете санкций, который коснулся, в частности, «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур. В Вашингтоне заявили, что ограничения введены из-за отсутствия у Москвы «готовности к мирному процессу» по Украине.

Президент России Владимир Путин назвал новые санкции недружественным актом, подчеркнув, что они не повлияют существенно на экономику страны и не приведут к серьезным изменениям на мировом энергетическом рынке. Он отметил, что Россия, как и любая уважающая себя страна, не принимает решений под давлением, передает «Радиоточка НСН».

