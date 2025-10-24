Пострадавшие при атаке дрона в Красногорске получат выплаты

Собственникам квартир, поврежденных в результате атаки беспилотника в подмосковном Красногорске, выплатят компенсации до 2 миллионов рублей после оценки ущерба. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По его словам, каждому из пострадавших граждан назначены выплаты от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести состояния. Владельцы трех поврежденных квартир также получат по 100 тысяч рублей, а после оценки ущерба — до 2 миллионов рублей от муниципалитета.

Один пострадавший при атаке дрона на Подмосковье остается в реанимации

Воробьев добавил, что администрация Красногорска обеспечит пострадавших временным жильем и поможет с ремонтом. В доме, по его словам, сейчас укрепляют конструкции и проводят уборку, а жители неповрежденных квартир уже вернулись домой.

Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки дрона в жилом комплексе «Изумрудные холмы» пострадали пять человек, еще 70 жителей были эвакуированы, передает «Радиоточка НСН».

