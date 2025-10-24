Пострадавшие при атаке дрона в Красногорске получат выплаты
Собственникам квартир, поврежденных в результате атаки беспилотника в подмосковном Красногорске, выплатят компенсации до 2 миллионов рублей после оценки ущерба. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По его словам, каждому из пострадавших граждан назначены выплаты от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести состояния. Владельцы трех поврежденных квартир также получат по 100 тысяч рублей, а после оценки ущерба — до 2 миллионов рублей от муниципалитета.
Воробьев добавил, что администрация Красногорска обеспечит пострадавших временным жильем и поможет с ремонтом. В доме, по его словам, сейчас укрепляют конструкции и проводят уборку, а жители неповрежденных квартир уже вернулись домой.
Ранее губернатор сообщал, что в результате атаки дрона в жилом комплексе «Изумрудные холмы» пострадали пять человек, еще 70 жителей были эвакуированы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Испании
- Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом
- Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
- Пострадавшие при атаке дрона в Красногорске получат выплаты
- Роскомнадзор заблокировал аниме-платформу MyAnimeList
- «Гений и злодейство»: Писатель Отрошенко о секретах спектакля «Кто убил Симон-Деманш»
- «Плохие материалы 18+»: За что заблокировали VK в Белоруссии
- Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину
- Желание Японии подписать мир с Россией назвали «сотрясанием воздуха»
- В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru