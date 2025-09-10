Закрытие шести российских филиалов «Японского центра» не выгодно ни Токио, ни Москве, но является логичным в свете недружественных отношений двух стран, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси ранее сообщил, что Токио принял решение закрыть все шесть филиалов «Японского центра» в РФ – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Казаков посетовал, что разорвана еще одна «тонкая ниточка» в отношениях между двумя странами.