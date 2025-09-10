«Оборвали ниточку»: Что потеряет Россия с закрытием «Японских центров»
Эти организации не занимались политикой, а готовили бизнесменов в шести городах России, обучали японскому языку и философии, сказал в эфире НСН Олег Казаков.
Закрытие шести российских филиалов «Японского центра» не выгодно ни Токио, ни Москве, но является логичным в свете недружественных отношений двух стран, заявил в интервью НСН старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси ранее сообщил, что Токио принял решение закрыть все шесть филиалов «Японского центра» в РФ – в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке. Казаков посетовал, что разорвана еще одна «тонкая ниточка» в отношениях между двумя странами.
«Это не принесет дивидендов ни российской, ни японской стороне, но законы политического жанра таковы, что мы видим решения, которые еще больше разрывают и ухудшают отношения между двумя странами. Ликвидация этих центров оборвала еще одну тонкую ниточку, соединяющую Россию и Японию. их работа была абсолютно безобидной с точки зрения какой-то идеологии или госбезопасности. Ключевыми моментами деятельности этих центров была подготовка бизнесменов, бизнес-семинары, стажировки я Японии российских бизнесменов, бизнес-мэтчинг и курсы японского языка. Приезжали японцы, учили россиян японскому языку, объясняли принципы работы крупных компаний вроде Toyota, рассказывали о концепции кайдзен, суть которой в постоянном совершенствовании технологий и всего остального, двигаясь к совершенству. В этом не было никакой политики или подрывной деятельности», - пояснил эксперт.
При этом Казаков напомнил, что Россия ранее сама прекратила применение меморандумов, регулирующих деятельность этих центров.
«В январе 2025 года Россия в одностороннем порядке разорвала меморандумы, связанные с деятельностью этих центров. Возникла странная ситуация, когда организация живет по российским законам, находится здесь, но финансируется японской стороной. Какое-то время японцы ждали развития ситуации, но позитивных сдвигов не произошло, так что их решение уйти из России закономерно с точки зрения элементарной логики», - заключил собеседник НСН.
Премьер Японии Сигэру Исиба в начале сентября 2025 года подал в отставку. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о политическом будущем страны восходящего Солнца и «женщине-ястребе» Санаэ Такаичи.
