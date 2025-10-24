Картину Ива Кляйна продали в Париже за рекордные 18,4 миллиона евро
Полотно французского художника Ива Кляйна под названием «Калифорния» было продано на аукционе в Париже за 18,4 миллиона евро, сообщает телеканал BFM TV. Это рекордная сумма для произведений мастера.
Картина, созданная в 1961 году, представляет собой холст, полностью окрашенный в фирменный синий цвет, известный как International Klein Blue, отмечает RT.
Размер работы достигает почти двух метров в высоту и более четырех метров в ширину.
Как отмечает телеканал, произведение впервые было выставлено на торги. Имя покупателя не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова пообещала жесткий ответ России на новый пакет санкций ЕС
- США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро
- Бельгия обвинила ЕС в намерении использовать активы РФ для продолжения конфликта
- Картину Ива Кляйна продали в Париже за рекордные 18,4 миллиона евро
- СМИ: Ксения Собчак подала документы на ВНЖ в Испании
- Макрон назвал новые санкции США против России поворотным моментом
- Суд арестовал экс-главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
- Пострадавшие при атаке дрона в Красногорске получат выплаты
- Роскомнадзор заблокировал аниме-платформу MyAnimeList
- «Гений и злодейство»: Писатель Отрошенко о секретах спектакля «Кто убил Симон-Деманш»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru