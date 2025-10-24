Картину Ива Кляйна продали в Париже за рекордные 18,4 миллиона евро

Полотно французского художника Ива Кляйна под названием «Калифорния» было продано на аукционе в Париже за 18,4 миллиона евро, сообщает телеканал BFM TV. Это рекордная сумма для произведений мастера.

Картина, созданная в 1961 году, представляет собой холст, полностью окрашенный в фирменный синий цвет, известный как International Klein Blue, отмечает RT.