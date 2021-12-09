«Жалкие люди»: Готовность Киева к уступкам Москве назвали «первой ласточкой»
Украинские политики поняли Байдена «с полуслова», теперь им придется сменить тон и договариваться с Россией, сказал НСН Михаил Погребинский.
Заявления главы МИД Украины о возможных уступках России связано с отказом президента США Джо Байдена от военной поддержки Киева, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее интервью телеканалу Sky News, что Киев готов пойти на уступки в отношениях с Москвой в случае встречных шагов с ее стороны. При этом он уточнил, что это не касается евро-атлантической интеграции.
«Эти высказывания появляются потому, что Байден сказал (Украине – прим. НСН) не рассчитывать на военную помощь. Эти жалкие люди – наш президент, руководители министерств и ведомств, - они же с полуслова все понимают. Если им дали ясно понять, причем на более высоком уровне уже нельзя себе представить, что они не будут посылать солдат воевать, то надо искать способ договариваться с Россией. А договариваться в том тоне, в котором они это делали до сих пор, просто невозможно, и Москва не хочет разговаривать. Если это первый сигнал, посмотрим, как будет дальше. Пока это выглядит, как первая ласточка», - сказал Погребинский.
При этом он предположил, какими могут быть новые сигналы Киева Москве.
«Если у этого будет какое-то продолжение, можно допустить, что могут быть переговоры. Но для начала надо было освободить Медведчука (глава политсовета оппозиционной украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук – прим. НСН). Есть российская позиция о том, что Украине нужно отвести силы по всей линии противостояния. Это не противоречит евроатлантическим и прочим устремлениям Украины. Это был бы существенный шаг на пути прекращения взаимных обстрелов. Много всяких вещей может быть, которые никак не мешают их евроатлантическому выбору. Но они (эти вещи – прим. НСН) давали бы сигнал Москве, что есть готовность искать компромиссы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели по видеосвязи переговоры, существенная часть которых была посвящена Украине.
Байден заявил после общения с Путиным, что США не намерены вводить свои войска на территорию Украины в случае конфликта этой страны с Россией. Он подчеркнул, что этот вопрос «не рассматривается».
Байден напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину. При этом президент США заявил, что предупредил Путина о возможности введении серьёзных санкций в случае «вторжения России» на территорию Украины.
Как заявил «Радиоточке НСН» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, «украинский пузырь» раздувался специально к этим переговорам, итоги которых для Америки выглядят так, как будто «Байден остановил вторжение русских на Украину».
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