«Жалкие люди»: Готовность Киева к уступкам Москве назвали «первой ласточкой»

«Эти высказывания появляются потому, что Байден сказал (Украине – прим. НСН) не рассчитывать на военную помощь. Эти жалкие люди – наш президент, руководители министерств и ведомств, - они же с полуслова все понимают. Если им дали ясно понять, причем на более высоком уровне уже нельзя себе представить, что они не будут посылать солдат воевать, то надо искать способ договариваться с Россией. А договариваться в том тоне, в котором они это делали до сих пор, просто невозможно, и Москва не хочет разговаривать. Если это первый сигнал, посмотрим, как будет дальше. Пока это выглядит, как первая ласточка», - сказал Погребинский.

При этом он предположил, какими могут быть новые сигналы Киева Москве.

«Если у этого будет какое-то продолжение, можно допустить, что могут быть переговоры. Но для начала надо было освободить Медведчука (глава политсовета оппозиционной украинской партии ОПЗЖ Виктор Медведчук – прим. НСН). Есть российская позиция о том, что Украине нужно отвести силы по всей линии противостояния. Это не противоречит евроатлантическим и прочим устремлениям Украины. Это был бы существенный шаг на пути прекращения взаимных обстрелов. Много всяких вещей может быть, которые никак не мешают их евроатлантическому выбору. Но они (эти вещи – прим. НСН) давали бы сигнал Москве, что есть готовность искать компромиссы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели по видеосвязи переговоры, существенная часть которых была посвящена Украине.

Байден заявил после общения с Путиным, что США не намерены вводить свои войска на территорию Украины в случае конфликта этой страны с Россией. Он подчеркнул, что этот вопрос «не рассматривается».