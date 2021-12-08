Депутат Чепа: Байдену припишут «спасение Украины» после разговора с Путиным

Некоторая разрядка ситуации в контексте Украины может произойти только при условии продолжения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в скором времени, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Путин и Байден 7 декабря провели переговоры по видеосвязи. Главы государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе размещение войск НАТО у российских границ и обострение ситуации на Украине.