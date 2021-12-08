Депутат Чепа: Байдену припишут «спасение Украины» после разговора с Путиным
Однако очевидно и то, что «украинский пузырь» сдулся, и ещё больше успокоить ситуацию смогут дальнейшие переговоры Москвы и Вашингтона, уверены в Госдуме.
Некоторая разрядка ситуации в контексте Украины может произойти только при условии продолжения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в скором времени, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Путин и Байден 7 декабря провели переговоры по видеосвязи. Главы государств обсудили широкий круг вопросов, в том числе размещение войск НАТО у российских границ и обострение ситуации на Украине.
«В результате переговоров нет проигравших, потому что к этим переговорам готовились, и все что мы видим, вся эта информационная истерика – это определенная политическая игра. Для Америки Байден остановил вторжение русских на Украину – эти переговоры будут выглядеть именно так. Президент США получит большое количество очков в свою пользу. Вся эта истерия, этот «украинский пузырь», если можно так назвать, раздувался специально к этим переговорам. А Путин четко показал, что у нас по-прежнему есть «красные линии», которые американцы пока не признают. Переговоры показали, что Россия понимает, что продвижение НАТО на восток и использование Украины как плацдарм для НАТО неприемлемо», - отметил Чепа.
По его словам, в результате переговоров главы государств определились с главной задачей стратегической стабильности в мире.
«Были определены основные направления действий по Украине, по продвижению НАТО на восток, по вопросам кибербезопасности и некоторым другим актуальным проблемам в мире. По сути, это было продолжение женевского саммита, были поставлены основные задачи. Я думаю, что если переговоры продолжатся относительно скоро - по поводу Украины, например, - то некая острота ситуации снимется», - подчеркнул депутат.
Чепа добавил, что США и НАТО не согласятся юридически закрепить непродвижение НАТО на восток. Также депутат прокомментировал исключение санкций с «Северного потока-2» из оборонного бюджета США.
«Для юридического закрепления непродвижения НАТО на восток предстоит еще долгая работа. То, что санкции против «Северного потока-2» убрали из проекта оборонного бюджета - это позитивный шаг. В любом случае проект заработает, скорее всего в ближайшее время», - резюмировал депутат.
Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что тема Украины затмит все остальные значимые вопросы в телефонных переговорах российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.
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