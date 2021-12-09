Кулеба: Украина готова пойти на уступки в отношениях с Россией
Украинские власти готовы пойти на ряд уступок в диалоге с Москвой, сообщил телеканалу Sky News украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, это может произойти при условии взаимности и в тех вопросах, которые не являются для Киева принципиальными. «При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
«Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны», — отметил дипломат.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе и намерен искать политико-дипломатическое разрешение конфликта.
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