Кулеба: Украина готова пойти на уступки в отношениях с Россией

По его словам, это может произойти при условии взаимности и в тех вопросах, которые не являются для Киева принципиальными. «При этом мы не будем уступать в вопросах, имеющих основополагающее значение для развития украинского государства, включая вопросы нашей европейской и евроатлантической интеграции», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

«Требования России насчет того, чтобы Украина отказалась от своей внешней политики, координировала с Россией процесс нашей интеграции в НАТО или отказалась от этих планов, нелегитимны», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступательную военную операцию в Донбассе и намерен искать политико-дипломатическое разрешение конфликта.

