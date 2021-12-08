Байден исключил ввод войск США на Украину

Байден подчеркнул, что этот вопрос «не рассматривается». Он напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину. В то же время президент Соединённых Штатов заявил, что предупредил президента России Владимира Путина о введении серьёзных санкций в случае вторжения России на территорию Украины. По словам Байдена, он понимает, что Россия примет ответные рестрикции против США.

Комментируя весь процесс переговоров, Байден отметил, что «был весьма прямолинеен с Путиным», российский лидер, в свою очередь, «был вежлив».

Ранее Путин оценил итоги встречи с Байденом. По словам российского лидера, переговоры были конструктивными.

