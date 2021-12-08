Байден исключил ввод войск США на Украину
США не намерены вводить свои войска на территорию Украины в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента США Джо Байдена.
Байден подчеркнул, что этот вопрос «не рассматривается». Он напомнил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину. В то же время президент Соединённых Штатов заявил, что предупредил президента России Владимира Путина о введении серьёзных санкций в случае вторжения России на территорию Украины. По словам Байдена, он понимает, что Россия примет ответные рестрикции против США.
Комментируя весь процесс переговоров, Байден отметил, что «был весьма прямолинеен с Путиным», российский лидер, в свою очередь, «был вежлив».
Ранее Путин оценил итоги встречи с Байденом. По словам российского лидера, переговоры были конструктивными.
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