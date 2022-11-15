Зеленского быть не должно: В Госдуме отвергли переговоры с Украиной

Россия заинтересована в том, чтобы «так называемого украинского государства» больше не было, отметил в эфире НСН депутат Александр Бородай. 

Предложения президента Украины Владимира Зеленского об обмене пленными по формуле «всех на всех» и новых гарантиях безопасности нереализуемы, Россия хочет, чтобы Зеленского просто не было, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.

Переговоры или жесткая риторика? Чего ждать от саммита G20

Накануне Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это «всех на всех». Также Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией и подчеркнул, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности. Александр Бородай отметил, что подобная формула обмена пленными не выгодна России.

«Формула «всех на всех» ему (Зеленскому – ред. НСН) может быть выгодна, потому что пленных противника у нас намного больше, чем у них наших. Такая формула является абсолютно неравноценной. Что касается Минских соглашений… Мы тоже не заинтересованы в таких соглашениях с господином Зеленским. Мы заинтересованы в том, чтобы господина Зеленского больше не было и не было так называемого украинского государства. Сесть за стол переговоров можно, но толку от этого не будет никакого», - сказал Бородай.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:РоссияУкраинаДепутатПереговоры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры