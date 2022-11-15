Зеленского быть не должно: В Госдуме отвергли переговоры с Украиной
Россия заинтересована в том, чтобы «так называемого украинского государства» больше не было, отметил в эфире НСН депутат Александр Бородай.
Предложения президента Украины Владимира Зеленского об обмене пленными по формуле «всех на всех» и новых гарантиях безопасности нереализуемы, Россия хочет, чтобы Зеленского просто не было, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.
Накануне Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это «всех на всех». Также Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией и подчеркнул, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности. Александр Бородай отметил, что подобная формула обмена пленными не выгодна России.
«Формула «всех на всех» ему (Зеленскому – ред. НСН) может быть выгодна, потому что пленных противника у нас намного больше, чем у них наших. Такая формула является абсолютно неравноценной. Что касается Минских соглашений… Мы тоже не заинтересованы в таких соглашениях с господином Зеленским. Мы заинтересованы в том, чтобы господина Зеленского больше не было и не было так называемого украинского государства. Сесть за стол переговоров можно, но толку от этого не будет никакого», - сказал Бородай.
Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- В Совфеде упрекнули Молдову за поддержку «распила» российских активов
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Ленинский
- Движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября из-за технических работ
- Слуцкий досрочно оставил поста главного тренера команды «Рубин»
- Власти Херсонской области опровергли сообщения о взятии ВСУ города Алешки
- Визовые центры Италии прекратили прием к рассмотрению пятилетних российских загранпаспортов
- Китай выступил против исключения России из G20
- Песков считает слова Зеленского о невозможности «Минска-3» доказательством нежелания переговоров
- СМИ предупредили об угрозе дефицита складской техники в России
- Около жилого дома в Мелитополе сработало взрывное устройство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru