Зеленского быть не должно: В Госдуме отвергли переговоры с Украиной

Накануне Владимир Зеленский на саммите G20 заявил, что единственная формула, по которой следует провести обмен пленными с Россией, это «всех на всех». Также Зеленский отверг новые Минские соглашения с Россией и подчеркнул, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности. Александр Бородай отметил, что подобная формула обмена пленными не выгодна России.

«Формула «всех на всех» ему (Зеленскому – ред. НСН) может быть выгодна, потому что пленных противника у нас намного больше, чем у них наших. Такая формула является абсолютно неравноценной. Что касается Минских соглашений… Мы тоже не заинтересованы в таких соглашениях с господином Зеленским. Мы заинтересованы в том, чтобы господина Зеленского больше не было и не было так называемого украинского государства. Сесть за стол переговоров можно, но толку от этого не будет никакого», - сказал Бородай.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали президенты России, Украины, Франции, а также канцлер Германии. Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта на востоке Украины прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех».

