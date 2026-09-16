Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерениях создать с Евросоюзом «уникальный альянс». Он предложил сделать страну ассоциированным членом ЕС, что ускорило бы разворот в сторону Европы после провала торговых переговоров с США. Как отмечает агентство Reuters, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такого статуса в договорах ЕС сейчас формально не существует. Однако объединение разработает этот механизм «с нуля» и предоставит Канаде такую возможность.

По мнению Кошкина, пока это соглашение носит скорее символический характер, нежели прикладной.

«Это попытка объединиться, чтобы выразить несогласие с текущей политикой США. Европа и Канада и сейчас сотрудничают на экономическом направлении. Посмотрите торговый баланс Канады с отдельными крупнейшими европейскими странами — Францией, Германией, Великобританией или Испанией — там достаточно "нестыдные" цифры. И это просто институализация экономического партнерства, которая носит больше символический, политический характер, нежели субстантивный. Это сигнал Соединенным Штатам о собственной самодостаточности и способности купировать последствия тарифного противостояния. Очевидно, что Трамп отреагирует на это негативно, раскритикует всю эту затею. Мы сейчас видим этап одновременно имиджевого и экономического противостояния между Канадой и США. Борьба идет на разных фронтах: от торгово-пошлинной до информационной», — поделился мнением собеседник НСН.

Могут ли Канада и ЕС перейти от слов к делу, зависит от многих факторов. С одной стороны, механизмы, которые позволили бы стране войти в состав организации можно разработать, с другой стороны — блок также сильно бюрократизирован, считает Кошкин.

«Они попробуют реализовать эту инициативу, если такое стремление действительно будет. Как минимум, чтобы пробросить идею в медиапространство. Но там нужен консенсус всех стран-членов Евросоюза, это достаточно забюрократизированный процесс. Я думаю, процесс присвоения статуса ассоциированного члена легкой прогулкой для Канады не станет. Наверняка и у Трампа есть свои союзники в Европе. Все будет зависеть от конкретного баланса сил в Европе. Соотношения политических сил, которые правят каждой конкретной страной: консерваторы или либералы, прогрессисты. Сходу сказать, сможет ли Канада стать или не стать ассоциированным членом, на данном этапе просто невозможно. Но с точки зрения законодательства — была бы воля и единое мнение всех стран-членов, а дальше все будет урегулировано», — считает эксперт.

Ранее на фоне обострившейся торговой войны между США и Канадой американский президент Дональд Трамп официально переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка» (Lake America), передает «Радиоточка НСН».

