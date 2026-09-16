Стоматолог объяснил, когда чувствительность зубов требует лечения
Резкая боль от ледяной воды или горячего чая может быть не просто временным дискомфортом, а симптомом серьезных стоматологических проблем. Стоматолог-ортопед Ленар Сааков в беседе с ОТР рассказал, когда чувствительность зубов требует немедленного обращения к врачу и какие патологии могут скрываться за привычной реакцией на температурные раздражители.
Чаще всего неприятные ощущения возникают при открытии доступа к дентину — внутреннему слою зуба, содержащему микроскопические канальцы с нервными окончаниями. По словам специалиста, это происходит при рецессии десны, истончении эмали, кислотной эрозии или неправильной технике чистки зубов. Причиной чувствительности также могут стать кариес, трещины зуба, негерметичные пломбы или воспаление пульпы.
Иногда болевые ощущения возникают временно после отбеливания или других стоматологических процедур и проходят самостоятельно. Сааков подчеркнул, что чувствительность сама по себе не является диагнозом, а лишь симптомом, причину которого необходимо установить для предотвращения развития более серьезных осложнений.
Эксперт рекомендует обращаться к врачу при резкой регулярной боли от обычной еды, сохранении дискомфорта после прекращения воздействия раздражителя, реакции одного конкретного зуба, самопроизвольных или ночных болях, болезненности при надкусывании, отеке или постепенном усилении чувствительности.
Ранее главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в беседе с НСН рассказал, как предотвратить осложнения после имплантации зубов.
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