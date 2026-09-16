Учительница раскрыла секреты обучения русскому языку в Китае

Пятилитровая банка масла вместо цветов и мультфильм «Ну, погоди!» вместо скучного учебника — так выглядят будни преподавателя русского языка в школе Харбина. 28-летняя Наталья из Подольска уже третий год обучает китайских старшеклассников языку и культуре, рассказал об этом сам педагог в интервью порталу Life.ru.

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Наталья окончила Государственный институт русского языка имени Пушкина и работала в частных школах Москвы и Владимирской области, однако давно мечтала преподавать именно в китайской школе, а не в университете.

Харбин для этой цели оказался идеальным городом — исторически он был русским поселением, поэтому культурные связи с Россией здесь ощущаются особенно сильно, а часть учеников стремится поступить в МГУ или Высшую школу экономики.

В старшей школе Харбина учащиеся международного отделения сдают гаокао — китайский аналог ЕГЭ — в том числе по русскому языку. Первокурсники занимаются по пять часов в неделю с китайским педагогом и два часа разговорной практики с Натальей, параллельно готовясь к сертификационным экзаменам: в прошлом году класс сдавал уровень А2, а в текущем нацелился на В1 для поступления в российские вузы.

Ранее на VII Российско-китайском форуме предпринимателей в Москве сообщалось, что русские чебуреки будут продавать в Китае в качестве стритфуда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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