Зеленский предложил России обменять пленных по формуле «всех на всех»

По словам Зеленского, формула «все на все» — единственная «модель освобождения пленников». При этом политик призвал обменять не только военнопленных, но и мирных жителей, выехавших на территорию России, пишет Ura.ru.

Кроме того, украинский президент рассказал о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности и потребовал от РФ вывести военных с территории Украины. Зеленский считает, что «настало время», когда российско-украинский конфликт «может быть остановлен», отмечает «Свободная пресса».

