Зеленский предложил России обменять пленных по формуле «всех на всех»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех». Об этом политик заявил в видеообращении в ходе саммита Группы двадцати (G20), сообщает AFP.
По словам Зеленского, формула «все на все» — единственная «модель освобождения пленников». При этом политик призвал обменять не только военнопленных, но и мирных жителей, выехавших на территорию России, пишет Ura.ru.
Кроме того, украинский президент рассказал о создании проекта соглашения о гарантиях безопасности и потребовал от РФ вывести военных с территории Украины. Зеленский считает, что «настало время», когда российско-украинский конфликт «может быть остановлен», отмечает «Свободная пресса».
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