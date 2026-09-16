У человека перед увольнением должна быть подушка безопасности на шесть месяцев, сказал НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Россияне начали копить на увольнение: каждый четвертый уже создает финансовую подушку для карьерной паузы, сообщили НСН в ГК «Гранель». Каждый пятый россиянин считает обязательным создавать накопления на случай карьерного перерыва. Лишь 27% никогда не задумывались о финансовой стратегии на случай вынужденного карьерного перерыва, а 14% не считают нужным беспокоиться об этом. Мурадян раскрыл, какой должна быть эта финансовая подушка.