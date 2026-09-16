Россиянам назвали размер финансовой подушки безопасности для увольнения
Гарри Мурадян заявил НСН, что среднее время поиска работы в России сейчас составляет 5,5 месяцев.
У человека перед увольнением должна быть подушка безопасности на шесть месяцев, сказал НСН руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Россияне начали копить на увольнение: каждый четвертый уже создает финансовую подушку для карьерной паузы, сообщили НСН в ГК «Гранель». Каждый пятый россиянин считает обязательным создавать накопления на случай карьерного перерыва. Лишь 27% никогда не задумывались о финансовой стратегии на случай вынужденного карьерного перерыва, а 14% не считают нужным беспокоиться об этом. Мурадян раскрыл, какой должна быть эта финансовая подушка.
«Очень простой расчет для финансовой подушки безопасности перед увольнением. Вы должны быть в состоянии шесть месяцев оставаться без работы. Согласно заявлениям Роструда, среднее время поиска работы в России сейчас составляет 5,5 месяцев. Поэтому карьерная пауза на три-четыре месяца – это вполне нормально, а если человек сидит без работы больше полугода, это уже плохо и тревожный сигнал, если это не объясняется болезнью или уходом за больным. По моей практике могу сказать, что довольно часто россияне увольняются «в никуда», но это очень неприятная практика, я бы не советовал так делать, это уже крайние меры», - рассказал он.
Финансовая подушка на случай увольнения это, фактически, запас свободы. Она позволяет человеку не соглашаться на первое попавшееся предложение из-за необходимости срочно получать зарплату, а спокойно искать новую работу, добавила HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.
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