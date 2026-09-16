Российские подростки начали чаще обращаться к врачам из-за раннего поседения, вызванного курением электронных сигарет, сообщает издание Baza. За последний год количество пациентов в возрасте от 15 до 21 года, столкнувшихся с этой проблемой, выросло на 36%. Дерматолог Ирина Овчинникова подтверждает наличие связи между увлечением вейпами и изменением пигментации волос. Божок отметила, что никотин — не самая вредная составляющая вейпов, куда опаснее другие химические соединения.

«Это связано с нарушением микроциркуляции сосудов головного мозга. Основная проблема — в попадании компонентов вейпа в организм. Дело не в никотине, он давно изучен. Речь об огромной концентрации веществ, которые наш организм не может вывести. Попадая в лёгкие, они сразу направляются в артериальный кровоток, изменяя и давление, и работу различных сосудов. Это может влиять на обмен в самых отдалённых тканях — коже, волосах. Я бы не связывала поседение напрямую с нарушением выработки меланина. Я скорее думаю в сторону изменения микроцируляции. Соответственно, страдают не только кожа и волосы, но и мозговое кровообращение. Это вызывает нейровоспаление, замедление развития мозга и снижение когнитивных функций. Влияет на скорость мышления, объём памяти», — сказала собеседница НСН.

