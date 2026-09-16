«Бьют не только по легким»: Почему россияне начали седеть от вейпов
Никотин — не самая вредная составляющая вейпов, куда опаснее другие химические соединения, сказала НСН Ольга Божок.
Вред вейпов выходит за рамки респираторных заболеваний, нарушение микроциркуляции и ишемия становятся пусковым механизмом для широкого спектра проблем — от дерматологических изменений до когнитивных нарушений и сосудистых катастроф, сказал НСН врач-дерматолог Ольга Божок.
Российские подростки начали чаще обращаться к врачам из-за раннего поседения, вызванного курением электронных сигарет, сообщает издание Baza. За последний год количество пациентов в возрасте от 15 до 21 года, столкнувшихся с этой проблемой, выросло на 36%. Дерматолог Ирина Овчинникова подтверждает наличие связи между увлечением вейпами и изменением пигментации волос. Божок отметила, что никотин — не самая вредная составляющая вейпов, куда опаснее другие химические соединения.
«Это связано с нарушением микроциркуляции сосудов головного мозга. Основная проблема — в попадании компонентов вейпа в организм. Дело не в никотине, он давно изучен. Речь об огромной концентрации веществ, которые наш организм не может вывести. Попадая в лёгкие, они сразу направляются в артериальный кровоток, изменяя и давление, и работу различных сосудов. Это может влиять на обмен в самых отдалённых тканях — коже, волосах. Я бы не связывала поседение напрямую с нарушением выработки меланина. Я скорее думаю в сторону изменения микроцируляции. Соответственно, страдают не только кожа и волосы, но и мозговое кровообращение. Это вызывает нейровоспаление, замедление развития мозга и снижение когнитивных функций. Влияет на скорость мышления, объём памяти», — сказала собеседница НСН.
По её словам, раннее поседение может быть следствием не только генетики, но и сильного стресса.
«Поседение — не до конца изученный механизм. В первую очередь его связывали с нарушением микроциркуляции. Это возможно и в юном возрасте при сильном стрессе. Во время спазма органы испытывают ишемию — то есть нарушается поступление кислорода и отток углекислого газа. В результате питание органа ухудшается. Чем дольше сохраняется состояние ишемии, тем непоправимее происходят изменения. Можно получить и микроинсульт. Никто до конца не знает и не понимает, как повернуть поседение вспять», — добавила эксперт.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сказал НСН, что «вейп-ассоциированное поражение лёгких» развивается стремительно — быстрее, чем любая патология при обычном курении, и врачи ещё только учатся распознавать эту болезнь.
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