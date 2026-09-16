Пожар уничтожил все декорации студии Зеленского «Квартал 95»
Складское помещение с реквизитом украинской комедийной студии «Квартал 95», одним из основателей которой являлся Владимир Зеленский, уничтожено пожаром. Соответствующую информацию представители компании опубликовали на своей странице в социальной сети, передает РИА Новости.
По имеющимся данным, в результате возгорания были утрачены декорации и костюмы, которые творческая коллектив использовал на концертах, съемках шоу, фильмов и сериалов на протяжении двух десятилетий. Студия также обнародовала кадры горящего здания, предоставленные киевским управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Компания «Квартал 95» специализируется на создании юмористических и концертных программ, а также производстве кино- и телепроектов. Владимир Зеленский выступил одним из основателей студии до начала своей политической карьеры и последующего избрания на пост президента Украины.
Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла выступить с запланированной речью в стенах Европарламента с разоблачением украинского лидера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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