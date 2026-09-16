По имеющимся данным, в результате возгорания были утрачены декорации и костюмы, которые творческая коллектив использовал на концертах, съемках шоу, фильмов и сериалов на протяжении двух десятилетий. Студия также обнародовала кадры горящего здания, предоставленные киевским управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Компания «Квартал 95» специализируется на создании юмористических и концертных программ, а также производстве кино- и телепроектов. Владимир Зеленский выступил одним из основателей студии до начала своей политической карьеры и последующего избрания на пост президента Украины.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла выступить с запланированной речью в стенах Европарламента с разоблачением украинского лидера, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

