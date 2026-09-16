Актер Том Холланд попал «в волну» успешных фильмов, однако он уступает по калибру Леонардо ди Каприо, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов, также известный как BadComedian.

Издание Deadline ранее сообщило, что британский актёр Том Холланд стал «самым кассовым» в истории кино. Сумма сборов картин с его участием превысила $15,5 млрд. В их числе самые успешные фильмы 2026 года - «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея». Баженов объяснил секрет успеха Холланда.