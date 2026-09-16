Зендея и «волна»: BadComedian объяснил рекорд актера Тома Холланда
Холланда сложно назвать выдающимся актером, однако рост его популярности связан и с кинохитами, и с отношениями с актрисой Зендеей, сказал в эфире НСН Евгений Баженов.
Актер Том Холланд попал «в волну» успешных фильмов, однако он уступает по калибру Леонардо ди Каприо, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов, также известный как BadComedian.
Издание Deadline ранее сообщило, что британский актёр Том Холланд стал «самым кассовым» в истории кино. Сумма сборов картин с его участием превысила $15,5 млрд. В их числе самые успешные фильмы 2026 года - «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея». Баженов объяснил секрет успеха Холланда.
«Я не хочу критиковать его актерские способности, но склоняюсь больше к варианту, что он попал в волну. У меня нет к нему каких-то откровенных претензий, но и выдающимся актером, каким был в его возрасте Ди Каприо, Холланда тоже нельзя назвать. Это разного калибра актеры, мне кажется, что Холланд слабее. Можно привести пример Скалы Джонсона, который вообще не актер, но тоже был один из самых успешных и дорогих актеров в какой-то момент. Здесь надо грамотно попасть в волну и выбирать успешные проекты. У него есть целый ряд побед, фильмов, которые становятся хитами, и везде он на постерах», - отметил кинокритик.
По его мнению, росту популярности Холланда способствовали и его отношения с актрисой Зендеей.
«Безусловно, это медийно очень хороший ход. Даже если бы не было такого хода, его стоило бы придумать. Это очень сильно повлияло на популярность Холланда именно в плане соцсетей, где развернулись бесконечные обсуждения и споры. Это стандартная схема в кинематографе, да и не только в кино. Интересная личная жизнь двух ярких личностей, которые находятся на пике своей карьеры, интересна вдвойне», - заключил собеседник НСН.
Новый фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым проектом в истории студии Universal Pictures, заработав в мире более $1,68 млрд. Сборы нового «Человека-паука» превысили на сегодня $2,45 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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