«Минотавр» Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар» от Франции
Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» будет представлять Францию в гонке за «Оскар». Об этом сообщает издание Variety.
Французский оскаровский комитет выбрал работу Звягинцева после консультаций с продюсерами, международными агентами по продажам и американскими дистрибьюторами — в их числе Mubi, Neon и Sony Pictures Classics.
За ту же номинацию конкурировали и другие картины: «Де Голль» Антонена Бодри, «Неизвестный» Артура Харари, «Градива» Марин Атлан и анимационный проект Луи Клиши «Железный мальчик».
Годом ранее Франция выдвинула на «Оскар» фильм иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность». Картина вошла в шорт‑лист, но в итоге проиграла норвежской ленте Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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