«Минотавр» Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар» от Франции

Французский оскаровский комитет выбрал работу Звягинцева после консультаций с продюсерами, международными агентами по продажам и американскими дистрибьюторами — в их числе Mubi, Neon и Sony Pictures Classics.

За ту же номинацию конкурировали и другие картины: «Де Голль» Антонена Бодри, «Неизвестный» Артура Харари, «Градива» Марин Атлан и анимационный проект Луи Клиши «Железный мальчик».

Годом ранее Франция выдвинула на «Оскар» фильм иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность». Картина вошла в шорт‑лист, но в итоге проиграла норвежской ленте Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

