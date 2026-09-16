«Минотавр» Андрея Звягинцева выдвинули на «Оскар» от Франции

Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» будет представлять Францию в гонке за «Оскар». Об этом сообщает издание Variety.

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Французский оскаровский комитет выбрал работу Звягинцева после консультаций с продюсерами, международными агентами по продажам и американскими дистрибьюторами — в их числе Mubi, Neon и Sony Pictures Classics.

За ту же номинацию конкурировали и другие картины: «Де Голль» Антонена Бодри, «Неизвестный» Артура Харари, «Градива» Марин Атлан и анимационный проект Луи Клиши «Железный мальчик».

Годом ранее Франция выдвинула на «Оскар» фильм иранского режиссёра Джафара Панахи «Простая случайность». Картина вошла в шорт‑лист, но в итоге проиграла норвежской ленте Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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