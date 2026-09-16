В МИД заявили об обкатке НАТО сценариев блокады Калининграда

Страны НАТО отрабатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области и военно-политической изоляции российских портов на северо-западе страны. Соответствующее заявление на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности сделала руководитель российской делегации Юлия Жданова, передает ТАСС.

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По словам дипломата, государства альянса на Балтике уже обкатывают планы блокирования Калининграда вкупе с изоляцией портовых мощностей, включая Санкт-Петербург.

Дополнительную напряженность вокруг российского региона создают заявления отдельных европейских политиков, в частности главы МИД Польши Радослава Сикорского, призывавшего НАТО активизировать учения вблизи Калининградской области.

Жданова предложила польской делегации пояснить, как подобная риторика соотносится с обязательствами государств-участников ОБСЕ по снижению военной опасности. Российский дипломат подчеркнула, что подобные действия противоречат духу сотрудничества и безопасности в европейском регионе.

Такие заявления имеют под собой почву. Ранее бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис заявил, что российская военная инфраструктура в Калининградской области может стать одной из первых целей НАТО в случае прямого столкновения с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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