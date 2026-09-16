«Серая зона» космоса: Что значит признание США об оружии на орбите
США впервые публично признали наличие действующего оружия на орбите — это шаг от двусмысленности к демонстрации готовности, пояснил «ФедералПресс» эксперт Дмитрий Панкратов.
«Оружие контроля космоса» может не уничтожать спутники, а подавлять их работу — нарушать связь, ослеплять датчики, вмешиваться в управление. Тип системы не раскрыт.
Скорее всего, реальная борьба развернётся в «серой зоне»: через радиопомехи, подмену сигналов, кибератаки и опасные сближения аппаратов — так эффект можно получить, а сам факт нападения отрицать.
Космос стал нервной системой армий: удар по спутникам способен резко снизить эффективность наземных сил. Особенно рискованно воздействие на системы предупреждения о ракетном нападении — оно может спровоцировать эскалацию.
Международное право слабо регулирует сферу: Договор по космосу запрещает только оружие массового уничтожения, а двойное назначение техники усложняет контроль.
Признание США делает противостояние в космосе публично признанной нормой. Главная опасность — в отсутствии чётких границ между наблюдением, предупреждением, диверсией и нападением.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев сказал НСН, что американцы разрабатывают спутники для защиты от баллистических ракет, но при необходимости их можно сделать ударными.
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