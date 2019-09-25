Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с политическими лидерами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как пишет РБК, в своем видеообращении украинский лидер заявил, что ожидает «очень крутых» отношений с США. Также Зеленский сказал, что намерен пригласить Трампа посетить Украину, добавив, что Киев нуждается в поддержке Вашингтона.
Ранее стало известно, что телефонный разговор Трампа с Зеленским будет опубликован. Свое согласие на это дал американский президент.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о причинах, по которым США заморозили выделение средств Украине.
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