Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США

Как пишет РБК, в своем видеообращении украинский лидер заявил, что ожидает «очень крутых» отношений с США. Также Зеленский сказал, что намерен пригласить Трампа посетить Украину, добавив, что Киев нуждается в поддержке Вашингтона.

Ранее стало известно, что телефонный разговор Трампа с Зеленским будет опубликован. Свое согласие на это дал американский президент.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о причинах, по которым США заморозили выделение средств Украине.

