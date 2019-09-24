Политолог: Украина для США стала черной дырой по высасыванию денег
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы в эфире НСН рассказал о причинах, по которым США заморозили выделение средств Украине.
Президент США Дональд Трамп в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что не возобновит выделение средств Украине пока страны Европы не начнут оказывать свою помощь. Он считает, что США вкладывает большую часть денег.
Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о возможных причинах такого поведения Трампа.
«Трамп является мощнейшим капиталистом-предпринимателем. Естественно, у него принцип один – нельзя деньги налогоплательщиков тратить в черную дыру. Он и его окружение уже считают, что Украина как раз является этой черной дырой – сколько денег ни дай, они все исчезают. Естественно Трамп изучил, сколько средств было потрачено при Обаме, это огромные суммы в виде субвенций, грантов, которые не требуют возврата. С другой стороны Трампу показали, как эти деньги были использованы Украиной. Где большую часть просто разворовали участники пирамиды – начиная от маленьких грантоедов, заканчивая группой Порошенко. Также ему [Трампу] показали, что давал Евросоюз – это в основном кредиты, требующие в дальнейшем их возврата. Соответственно, заявление Трампа выглядит вполне логичным», - сказал Олег Соскин.
Ранее сам президент США говорил, что предоставление финансовой помощи Украине было приостановлено из-за коррупционной ситуации в этой стране.
Политолог среди поводов заморозки субсидий для Украины видит и попытку наладить отношения с Россией.
«Трамп не видит угрозы со стороны России в данном вопросе. Он хочет с ней договориться, потому что угроза – это Китай, Северная Корея, Иран и так далее. А данные вопросы без России решить нельзя, а без Украины можно. Поэтому для него Россия как стратегический партнер сегодня значительно важнее, чем «воровская» Украина. Возможно, помощь Украине со стороны США вовсе прекратится. Трамп также понимает, что США находятся за океаном, а европейские страны в непосредственной близости к России. И они прежде всего должны быть заинтересованы в ситуации между Россией и Украиной. Но при этом, Европейский Союз не хочет давать деньги Украине, потому что он и так несет большие потери из-за эмбарго. Ему выгоднее снять экономические и другие санкции с Российской Федерации, потому что европейские страны ощутили потерю российского рынка», - заключил собеседник.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что американский лидер уже заморозил выделение 400 млн. долларов Киеву на военную помощь. В публикации газеты указывалось, что американский президент сделал это за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским, во время которого он якобы попросил главу Украины провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Американские средства массовой информации высказали версию, что Дональд Трамп мог использовать заморозку средств в качестве рычага давления на Зеленского. Ведь запуск расследования мог навредить потенциальному сопернику Трампа на выборах 2020 года. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, на чем могут быть основаны решения главы США.
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