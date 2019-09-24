Политолог: Украина для США стала черной дырой по высасыванию денег

Президент США Дональд Трамп в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что не возобновит выделение средств Украине пока страны Европы не начнут оказывать свою помощь. Он считает, что США вкладывает большую часть денег.

Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о возможных причинах такого поведения Трампа.

«Трамп является мощнейшим капиталистом-предпринимателем. Естественно, у него принцип один – нельзя деньги налогоплательщиков тратить в черную дыру. Он и его окружение уже считают, что Украина как раз является этой черной дырой – сколько денег ни дай, они все исчезают. Естественно Трамп изучил, сколько средств было потрачено при Обаме, это огромные суммы в виде субвенций, грантов, которые не требуют возврата. С другой стороны Трампу показали, как эти деньги были использованы Украиной. Где большую часть просто разворовали участники пирамиды – начиная от маленьких грантоедов, заканчивая группой Порошенко. Также ему [Трампу] показали, что давал Евросоюз – это в основном кредиты, требующие в дальнейшем их возврата. Соответственно, заявление Трампа выглядит вполне логичным», - сказал Олег Соскин.

Ранее сам президент США говорил, что предоставление финансовой помощи Украине было приостановлено из-за коррупционной ситуации в этой стране.

Политолог среди поводов заморозки субсидий для Украины видит и попытку наладить отношения с Россией.