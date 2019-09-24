До Украины как до лампочки. Почему Трамп мог заморозить военную помощь Киеву

При этом американист добавил, что Трамп не обязан относится к Украине с огромной симпатией, и его скептичное отношение к этой стране может быть вполне обоснованно.

«Сказать, что Трамп питает какую-то симпатию к Украине, мы не можем. И дело тут не в России, а дело в том, что прежнее руководство Украины в избирательной кампании 2016 года заняло совершенно антитрамповскую позицию. Более того, они способствовали тому, что собрали компромат не на кого-нибудь, а на руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта. В результате тот сейчас в тюрьме сидит. После этого Трамп должен испытывать какую-то любовь к Украине, что ли? Он понимает, что в нынешнем руководстве, которое избрали, другой человек, но и тут Коломойский всплыл. Использовать Украину только как рычаг против России он не хочет, конечно. Ему вообще до этой Украины как до лампочки. Он мыслит другими категориями, и в этом смысле Украина ему может только мешаться под ногами. Поэтому он, конечно, не испытывает никаких симпатий, никаких теплых чувств к Украине. Он будет так нейтрально решать вопросы, которые нужно решать, чтобы не ссориться с Конгрессом или с какими-то противниками», — сказал собеседник НСН.

Еще по одной из версий американских СМИ, Трамп мог заблокировать выделение Украине военной помощи в качестве некой услуги Москве. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ опроверг такие гипотезы.

«Конечно, он не будет приостанавливать никакую помощь, чтобы оказать услугу Москве. Трамп вообще никакие услуги нам не оказывает, это только американская пресса может об этом писать. Трамп ничего нам просто так не отдаст. Продаст, может быть, а просто так какие-то услуги нам оказывать он никогда не будет. Трамп — настоящий американский националист. И если из него там какого-то другого делают, марионетку России или Москвы, то это только на совести американской прессы. А он типичный американский националист, для которого лозунг «Америка прежде всего» основное кредо. Просто дурацки выглядит такого рода обвинение», — резюмировал американист.

Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским в конце июля этого года связан с сообщениями о том, что глава США попросил украинского коллегу провести расследования сына Джо Байдена. Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group – крупнейшей частной газовой компании на Украине. В 2016 году, по версии адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, вице-президент США Байден-старший требовал от Киева жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке генпрокурора Украины Виктора Шокина, оказывая тем самым давление на Киев с целью прекратить расследование в отношении Burisma Group. При этом власти Киева заявляли, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо правонарушениях.

