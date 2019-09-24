Разговор Трампа с Зеленским будет опубликован

Дональд Трамп дал согласие на публикацию стенограммы своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

В разговоре, происходившем в июле, речь шла о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. В Twitter Трамп заявил, что разговор был дружественным и соответствующим всем требованиям, в нем не было давления.

Ранее стало известно, что США не возобновит выделение средств Украине до тех пор, пока не начнут поступать вложения от стран Европы.

