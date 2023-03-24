Зеленский приказал создать военные администрации в трех городах ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в нескольких городах Луганской республики, сообщается на официальном сайте главы государства.

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Зеленский приказал создать военные администрации в Северодонецке, Попасной и Горском. Все три города находятся на территории ЛНР и являются частью России.

Армия РФ освободила Попасную 8 мая, Горское - 24 июня. На следующий день российские подразделения полностью заняли Северодонецк.

Украинские войска используют разведку боем на линии фронта в Луганской республике, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ активно применяют беспилотные аппараты, передает НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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