Зеленский приказал создать военные администрации в трех городах ЛНР

Зеленский приказал создать военные администрации в Северодонецке, Попасной и Горском. Все три города находятся на территории ЛНР и являются частью России.

Армия РФ освободила Попасную 8 мая, Горское - 24 июня. На следующий день российские подразделения полностью заняли Северодонецк.

Украинские войска используют разведку боем на линии фронта в Луганской республике, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ активно применяют беспилотные аппараты, передает НСН.

