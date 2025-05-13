Суд обязал вырезать из интервью Лебедева и Дудя фразы о Мизулиной

Интервью, в котором Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и Лиги безопасного интернета, вышло 1 августа 2024 года на YouTube-канале Юрия Дудя. Мизулина объявила о намерении подать в суд на Лебедева и Дудя с иском о защите деловой репутации, она также намеревалась получить компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Позднее Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорбить, однако добавил, что продолжит выступать против ее деятельности.

10 марта суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов.







