Суд обязал вырезать из интервью Лебедева и Дудя фразы о Мизулиной
Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (включен Минюстом в реестр иноагентов). Судья признал «несоответствующими действительности и порочащими честь и деловую репутацию» Мизулиной «фразы» Дудя и Лебедева и обязал удалить их из видеозаписи интервью. Кроме того, в пользу общественницы с Дудя суд решил взыскать 200 тысяч рублей, с Лебедева - 300 тысяч рублей.
Ранее заседание откладывалось из-за необходимости проведения экспертизы.
Интервью, в котором Лебедев раскритиковал деятельность Мизулиной и Лиги безопасного интернета, вышло 1 августа 2024 года на YouTube-канале Юрия Дудя. Мизулина объявила о намерении подать в суд на Лебедева и Дудя с иском о защите деловой репутации, она также намеревалась получить компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. Позднее Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорбить, однако добавил, что продолжит выступать против ее деятельности.
10 марта суд оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru