МИД КНР осудил Украину из-за обвинений в свой адрес
МИД КНР выразил возмущение критикой со стороны Украины из-за участия китайской армии в Параде Победы в Москве. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Хуа Чуньин в ходе брифинга перед журналистами. Его слова приводит издание QQ News.
Украинский МИД выпустил заявление, в котором обвинил Китай в якобы «поддержке оккупантов» из-за приезда его военных в Россию. По мнению официальных лиц КНР, почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посетил страну, чтобы отдать дань памяти мученикам, погибшим в борьбе против нацизма в ходе Второй Мировой войны.
Спикер также подчеркнул, что российско-китайская дружба является драгоценным достоянием народов, которое ковалось в годы совместной борьбы с Третьим Рейхом и милитаристской Японией. Утверждается, что заявление Украины в такой ситуации является «полным кощунством» и «вызовом международной справедливости и правосудию».
Ранее глава МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в Москву «полным успехом», напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Крымом и Белгородской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
- В ЛНР двое сотрудников МЧС погибли при атаке беспилотника ВСУ
- Путин поручил создать патриотический театр в Москве
- В Подмосковье задержали братьев за мошенничество с бонусами лояльности
- Кремль анонсировал переговоры Путина с премьером Малайзии
- Умерла актриса, народная артистка России Ольга Широкова
- Прокуратура проверит данные о канализационных стоках в водохранилище под Челябинском
- МИД КНР осудил Украину из-за обвинений в свой адрес
- В Крыму автобус столкнулся с фургоном
- Жерара Депардье признали виновным по обвинению в домогательствах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru