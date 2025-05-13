Украинский МИД выпустил заявление, в котором обвинил Китай в якобы «поддержке оккупантов» из-за приезда его военных в Россию. По мнению официальных лиц КНР, почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посетил страну, чтобы отдать дань памяти мученикам, погибшим в борьбе против нацизма в ходе Второй Мировой войны.

Спикер также подчеркнул, что российско-китайская дружба является драгоценным достоянием народов, которое ковалось в годы совместной борьбы с Третьим Рейхом и милитаристской Японией. Утверждается, что заявление Украины в такой ситуации является «полным кощунством» и «вызовом международной справедливости и правосудию».

Ранее глава МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в Москву «полным успехом», напоминает НСН.

