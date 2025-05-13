В Крыму автобус столкнулся с фургоном

Автобус и фургон столкнулись в Красногвардейском районе Крыма. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Автобус, двигавшийся по маршруту "Луганск-Севастополь", в районе села Знаменка... выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном», - отметили в ведомстве.

Известно, что погиб 37-летний водитель фургона.

По данным прокуратуры, в автобусе находились 15 человек, в их числе шесть несовершеннолетних, обошлось без пострадавших.

Правоохранителям поручено возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее на Кубе автобус с российскими туристами попал в ДТП, пострадал один человек, пишет RT.

