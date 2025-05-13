В Крыму автобус столкнулся с фургоном
Автобус и фургон столкнулись в Красногвардейском районе Крыма. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Автобус, двигавшийся по маршруту "Луганск-Севастополь", в районе села Знаменка... выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном», - отметили в ведомстве.
Известно, что погиб 37-летний водитель фургона.
По данным прокуратуры, в автобусе находились 15 человек, в их числе шесть несовершеннолетних, обошлось без пострадавших.
Правоохранителям поручено возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
Ранее на Кубе автобус с российскими туристами попал в ДТП, пострадал один человек, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru