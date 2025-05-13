В Эстонии задержали вандалов, осквернивших памятник советским воинам в Таллине

Вандалы, осквернившие памятник советским воинам-освободителям «Бронзовый солдат» в Таллине, задержаны. Об этом заявила глава Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер, передает портал Delfi.

На минувшей неделе двое неизвестных нанесли на монумент надписи белой краской. Правоохранители начали расследование по факту вандализма, также власти организовали очистку памятника.

«Полиция установила личности, осквернивших памятник "Бронзовый солдат", они задержаны», - рассказала Тоатер.

По ее словам, фигуранты - несовершеннолетние.

Ранее вандалы осквернили памятник антифашистам и советским подводникам в районе Камчии в Болгарии, монумент восстановили представители политической партии «Возрождение» и активисты других общественных организаций, пишет RT.

