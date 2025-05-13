Прокуратура проверит данные о канализационных стоках в водохранилище под Челябинском

Прокуратура организовала проверку сообщений о затоплении канализационными стоками Шершневского водохранилища под Челябинском. Об этом сообщил пресс-центр регионального надзорного ведомства.

Местные СМИ ранее сообщили о том, что в поселке Западный прорвало канализационный коллектор, стоки затопили улицы на побережье Шершневского водохранилища и попали в водоем.

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Прокуратура даст оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за работу системы водоотведения и содержание объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Шершневское водохранилище – искусственный водоем на территории Челябинска и Сосновского района, это главный источник водоснабжения Челябинска, а также еще трех городов региона.

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