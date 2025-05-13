Прокуратура проверит данные о канализационных стоках в водохранилище под Челябинском

Прокуратура даст оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за работу системы водоотведения и содержание объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Шершневское водохранилище – искусственный водоем на территории Челябинска и Сосновского района, это главный источник водоснабжения Челябинска, а также еще трех городов региона.

Средний совокупный платеж граждан за жилищно-коммунальные услуги в России вырастет с 1 июля 2026 года на 9,8%, с 1 июля 2027 года — на 7,9%, а с 1 июля 2028 года — на 5,9%. Об этом говорится в обновленных сценарных условиях на 2026-2028 годы, опубликованных ранее Минэкономразвития и рассмотренных правительством.



