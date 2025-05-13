Жерара Депардье признали виновным по обвинению в домогательствах
Французский суд признал актера Жерара Депардье виновным по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.
Речь идет о происшествиях на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. О домогательствах заявили две женщины из съемочной группы. Сам Депардье признавал, что схватил одну из пострадавших за бедра. При этом, как отмечал артист, это случилось однажды после тяжелых съемок, и Депардье сделал это, «чтобы не упасть», пишет RT. Прокуратура запрашивала для артиста 18 месяцев лишения свободы условно и штраф в 20 тысяч евро.
Суд признал 76-летнего Депардье в насилии над 54-летней и 34-летней женщинами. Актер не явился на заседание.
Как пишет Agence France-Presse, Депардье приговорен к 18 месяцам заключения условно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru