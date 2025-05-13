В Раде заявили, что Зеленский может отменить запрет на переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может приостановить или отменить указ от 2022 года, запрещающий ему вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Сергей Соболев.

Указ, который создавал сам Зеленский, он же может приостановить или отменить, сказал парламентарий в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

Зеленский и Трамп лично прилетят на переговоры с Путиным в Стамбул

4 октября 2022 года президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности переговоров с Путиным.

Путин, выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры. По его мнению, к диалогу можно приступить в четверг, 15 мая в Стамбуле. В ответ Зеленский заявлял, что готов приехать в Турцию, он трижды публично повторил, что готов к прямым переговорам с российским лидером Путиным.


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ФОТО: ТАСС
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