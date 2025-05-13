В Раде заявили, что Зеленский может отменить запрет на переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может приостановить или отменить указ от 2022 года, запрещающий ему вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Сергей Соболев.

Указ, который создавал сам Зеленский, он же может приостановить или отменить, сказал парламентарий в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».