Экс-советник Минобороны России получил четыре года за злоупотребление полномочиями

Столичный Пресненский суд приговорил экс-советника отдела земельных правоотношений Департамента имущественных отношений Минобороны России Сергея Пастухова к четырем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Бывший чиновник будет содержаться в колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора Пастухов был взят под стражу.

Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил экс-владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям о присвоении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Отбывать наказание бывший банкир должен в колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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