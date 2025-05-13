Экс-советник Минобороны России получил четыре года за злоупотребление полномочиями

Бывший чиновник будет содержаться в колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора Пастухов был взят под стражу.

Ранее Тверской суд Москвы заочно приговорил экс-владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным по статьям о присвоении в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Отбывать наказание бывший банкир должен в колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

