Пострадавшие районы Курской области могут получить статус ОЭЗ
Правительство планирует наделить статусом особой (свободной) экономической зоны пострадавшие районы Курской области. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем стратегического комитета Курского электроаппаратного завода Андреем Канунниковым.
«Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы пострадавшие районы получили статус свободной экономической зоны. А вы подумайте о том, как это можно соответствующим образом скоординировать с работой завода», - указал глава кабмина.
По словам Мишустина, этот вопрос проработают в ближайшее время.
Ранее правительство продлило на год отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей и организаций в Курской области, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru