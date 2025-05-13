Пострадавшие районы Курской области могут получить статус ОЭЗ

Правительство планирует наделить статусом особой (свободной) экономической зоны пострадавшие районы Курской области. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с председателем стратегического комитета Курского электроаппаратного завода Андреем Канунниковым.

«Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы пострадавшие районы получили статус свободной экономической зоны. А вы подумайте о том, как это можно соответствующим образом скоординировать с работой завода», - указал глава кабмина.

По словам Мишустина, этот вопрос проработают в ближайшее время.

Ранее правительство продлило на год отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей и организаций в Курской области, пишет RT.

