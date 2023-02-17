Зеленский оценил вероятность участия Белоруссии в конфликте на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене высказался о вероятности участия Белоруссии в конфликте, сообщает РИА Новости.
Зеленский оценил возможность вмешательства Минска как низкую.
По его мнению, привлечь белорусских солдат к конфликту будет непросто. Он объяснил это тем, что военнослужащие республики не желают сражаться против Украины.
Украинский лидер пригрозил белорусскому руководству трибуналом, если оно решит вмешаться в конфликт.
Белоруссия готова производить на своих заводах штурмовики Су-25, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 февраля. Он также заявил, что Минск выполнил все договоренности с Москвой в сфере безопасности, пишет НСН.
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