Зеленский оценил вероятность участия Белоруссии в конфликте на Украине

Зеленский оценил возможность вмешательства Минска как низкую.

По его мнению, привлечь белорусских солдат к конфликту будет непросто. Он объяснил это тем, что военнослужащие республики не желают сражаться против Украины.

Украинский лидер пригрозил белорусскому руководству трибуналом, если оно решит вмешаться в конфликт.

Белоруссия готова производить на своих заводах штурмовики Су-25, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным 17 февраля. Он также заявил, что Минск выполнил все договоренности с Москвой в сфере безопасности, пишет НСН.

