Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Киева в Альянс

В итоговом документе саммита Североатлантического альянса в Гааге не будет слов о необратимом пути Киева в НАТО, сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Зеленского поставили подальше от Трампа для фотографирования на саммите НАТО

По его словам, участники встречи также не приняли никаких решений о поддержке Украины. «Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — указал дипломат. Сийярто отметил, что членство Украины в Альянсе было бы равносильно Третьей мировой войне.

Ранее стало известно, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры