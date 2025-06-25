Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Киева в Альянс

По его словам, участники встречи также не приняли никаких решений о поддержке Украины. «Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — указал дипломат. Сийярто отметил, что членство Украины в Альянсе было бы равносильно Третьей мировой войне.

Ранее стало известно, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

