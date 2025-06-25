Сийярто: В итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Киева в Альянс
В итоговом документе саммита Североатлантического альянса в Гааге не будет слов о необратимом пути Киева в НАТО, сообщил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, участники встречи также не приняли никаких решений о поддержке Украины. «Я думаю, что это говорит само за себя, мы это приветствуем, это правильно», — указал дипломат. Сийярто отметил, что членство Украины в Альянсе было бы равносильно Третьей мировой войне.
Ранее стало известно, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru