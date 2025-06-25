Орбан заявил, что страны ЕС не пойдут на конфликт с Россией из-за вступления Украины в союз
25 июня 202505:33
Вступление Киева в Европейский союз вовлечет ЕС в прямой конфликт с Россией, сообщил в соцсети X глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, ни одна из стран-членов союза не пойдет на такой риск. «Принятие страны, воюющей с Россией, немедленно вовлекло бы ЕС в прямой конфликт», — отметил премьер-министр.
Ранее стало известно, что в итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Киева в Альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru