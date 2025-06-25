Орбан заявил, что страны ЕС не пойдут на конфликт с Россией из-за вступления Украины в союз

Вступление Киева в Европейский союз вовлечет ЕС в прямой конфликт с Россией, сообщил в соцсети X глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

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По его словам, ни одна из стран-членов союза не пойдет на такой риск. «Принятие страны, воюющей с Россией, немедленно вовлекло бы ЕС в прямой конфликт», — отметил премьер-министр.

Ранее стало известно, что в итоговом документе саммита НАТО не будет слов о пути Киева в Альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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