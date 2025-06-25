Обломки беспилотника повредили стадион в Таганроге

В середине июня стадион закрылся из-за проблем с банком у главного инвестора и руководителя команды. По словам главы региона Юрия Слюсаря, дрон сбила ПВО, после чего его части упали на «Форте Арену». Повреждена стена и загорелась крыша.

Ранее в Воронежской области за утро сбили более 40 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

