Обломки беспилотника повредили стадион в Таганроге

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины повредили футбольный стадион в Таганроге, где раньше играл ФК «Форте», сообщает Telegram-канал Mash.

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В середине июня стадион закрылся из-за проблем с банком у главного инвестора и руководителя команды. По словам главы региона Юрия Слюсаря, дрон сбила ПВО, после чего его части упали на «Форте Арену». Повреждена стена и загорелась крыша.

Ранее в Воронежской области за утро сбили более 40 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСтадионБеспилотники

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