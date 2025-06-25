Обломки беспилотника повредили стадион в Таганроге
25 июня 202502:01
Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины повредили футбольный стадион в Таганроге, где раньше играл ФК «Форте», сообщает Telegram-канал Mash.
В середине июня стадион закрылся из-за проблем с банком у главного инвестора и руководителя команды. По словам главы региона Юрия Слюсаря, дрон сбила ПВО, после чего его части упали на «Форте Арену». Повреждена стена и загорелась крыша.
Ранее в Воронежской области за утро сбили более 40 беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru